Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с визитом в Беларусь

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с рабочим визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отмечается на сайте посольства Беларуси в Зимбабве, в настоящее время политическое сотрудничество двух стран носит активный характер, отмечается совпадение позиций по ряду международных вопросов. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посещал Беларусь в июле 2015 года в качестве вице-президента и в январе 2019 года уже как глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Зимбабве с государственным визитом в начале 2023 года. Тогда были подписаны соглашения в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Проведена церемония передачи техники белорусских производителей в рамках реализуемой программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве.

В дальнейшем стороны обменивались визитами на различных уровнях, получило развитие сотрудничество по линии деловых кругов. Было подписано соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству.

В апреле текущего года Зимбабве посетила белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем. Центральным событием стала встреча с Президентом Эммерсоном Мнангагвой. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, включая реализацию третьей фазы программы механизации сельского хозяйства Зимбабве с использованием белорусской техники.

Эммерсону Мнангагве было передано личное письмо Президента Беларуси Александра Лукашенко с официальным приглашением посетить страну в мае 2025 года. Глава Зимбабве тогда с благодарностью принял предложение, подтвердив готовность к визиту и попросил передать Александру Лукашенко наилучшие пожелания и выразил уверенность в успехе предстоящей встречи в Беларуси.

По итогам визита белорусской делегации также сообщалось о планах стран разработать новую всеобъемлющую дорожную карту сотрудничества на 2026-2030 годы. Были подписаны совместное коммюнике и протокол, предусматривающие расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, здравоохранении, управлении стихийными бедствиями и горнодобывающей отрасли.