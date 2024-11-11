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10 января Минск полностью переведут на артезианскую воду
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января примет участие в торжественном пуске артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, пишет БЕЛТА.
В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал распоряжение о реализации инвестиционного проекта. Глава государства поручил за 2022-2025 годы перевести Минск на водоснабжение из подземных артезианских источников. До сих пор Московский и Фрунзенский районы столицы, а это почти половина города, использовали воду из поверхностных источников.
За это время были пробурены новые скважины, модернизировано насосное оборудование, проведены новые нитки магистральных, сборных и распределительных водоводов протяженностью более 114 км, возведены новые инженерные сооружения водоподготовки.
О том, что Минск полностью переводят на артезианскую воду, Александр Лукашенко заявил 7 января.
"Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой", - рассказал Президент.
Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб.м.
"Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать", - отметил глава государства.
Многие страны сегодня берут воду из наземных источников. "Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание - это основа жизни. Не лекарства. А именно это. Воздух, вода - то, без чего люди жить не могут", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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