10 января Минск полностью переведут на артезианскую воду

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января примет участие в торжественном пуске артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, пишет БЕЛТА.

В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал распоряжение о реализации инвестиционного проекта. Глава государства поручил за 2022-2025 годы перевести Минск на водоснабжение из подземных артезианских источников. До сих пор Московский и Фрунзенский районы столицы, а это почти половина города, использовали воду из поверхностных источников.

За это время были пробурены новые скважины, модернизировано насосное оборудование, проведены новые нитки магистральных, сборных и распределительных водоводов протяженностью более 114 км, возведены новые инженерные сооружения водоподготовки.

О том, что Минск полностью переводят на артезианскую воду, Александр Лукашенко заявил 7 января.

"Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой", - рассказал Президент.

Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб.м.

"Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать", - отметил глава государства.