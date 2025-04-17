17 апреля в Беларуси произошли масштабные кадровые изменения

Кадровый день во Дворце 17 апреля объединил два именно кадровых, но разногосударственных выбора. Первым стало решение лидеров Беларуси и России по госсекретарю Союзного государства Сергею Глазьеву. Он первым и появился в кулуарах Дворца Независимости.

Долгое время пост госсекретаря занимал Дмитрий Мезенцев. 17 апреля стало известно, что он переходит на позицию полномочного представителя Владимира Путина при Конституционном суде. Формально в кабинет Александра Лукашенко Сергей Глазьев зашел еще заместителем Мезенцева.

Глазьев был и министром внешних экономических связей, и занимал пост в Совбезе. И даже образование имеет по экономической кибернетике. Слово "экономика" - одна из причин, почему из кабинета Президента Беларуси Александра Григорьевича Сергей Глазьев вышел де-факто новым госсекретарем.

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Александр Лукашенко:

"Наше движение должно основываться прежде всего на экономике. Вы - экономист, я считаю, от бога. Мы договорились с Владимиром Путиным, что Ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомее. Он хорошего мнения о Вас, мое мнение Вы давно знаете. Мы приняли решение назначить Вас мотором союзной интеграции. Думаю, что эффект будет хороший. Мы еще, думаю, не раз встретимся, и Вы меня ознакомите со своим видением, со своими предложениями".

Союзное государство - это в первую очередь ряд больших промышленных программ. В последние несколько лет стороны активно начали делать акцент не только на товарообороте, который в прошлом году перевалил за 56 млрд долларов, но и на совместных предприятиях и инвестициях в них.

Сергей Глазьев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8022a2e3-28c9-4a3c-8429-35f3d1df6bbd/conversions/86f3c57f-e5d1-4975-ab43-f38ce936208f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8022a2e3-28c9-4a3c-8429-35f3d1df6bbd/conversions/86f3c57f-e5d1-4975-ab43-f38ce936208f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8022a2e3-28c9-4a3c-8429-35f3d1df6bbd/conversions/86f3c57f-e5d1-4975-ab43-f38ce936208f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8022a2e3-28c9-4a3c-8429-35f3d1df6bbd/conversions/86f3c57f-e5d1-4975-ab43-f38ce936208f-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Глазьев

Сергей Глазьев, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

"Мы видим на примере наших программ сотрудничества, что там, где государство создает условия для развития, получается повышение конкурентоспособности. Либерально это означает открытую и соответствующую правовой системе форму сотрудничества, в которой кооперация сегодня становится важнейшим элементом. Вы видите, что в мировой экономике рушатся технологические цепочки, каждый старается создать свой центр компетенции. И то, что у нас есть Союзное государство, которое может объединить 1000 предприятий вокруг решения амбициозных задач, это наше огромное конкурентное преимущество. Белорусская экономика открыта, она живет в условиях международной конкуренции, где либеральное окружение на Западе демонстрирует совсем не либеральные тенденции".

В это время во Дворце уже собирался второй пул назначенцев. Часть из них была утверждена в рабочем порядке. Основной блок - заместители министров промышленности, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, труда и социальной защиты, экономики. Согласованы все 5 фамилий. В таком же рабочем порядке поменялись и представили дипкорпуса Беларуси в Китае - в Гуанчжоу и Шанхае.

Что касается согласований в местные органы власти, здесь без изменений. Это люди, от которых многое зависит на местах, поэтому Президент обязательно говорит с каждым перед тем, как поставить подпись на документах. Александр Лукашенко не просто говорит, а предметно спрашивает.

Согласовывая назначение Александра Пачко, который до настоящего времени занимал должность председателя Кобринского райисполкома, Президент поинтересовался, в связи с чем было решено перевести его из Кобрина в Столин.

Александр Пачко, председатель Столинского районного исполнительного комитета:

"Мне предложили, я согласился. Тем более Столинщина - это моя родина. 10 лет назад я из Столинского района ушел работать в Лунинецкий район. 7 лет отработал в Лунинецком райисполкоме. За это время были почти удвоены показатели по району. Без малого 3 года работаю председателем Кобринского райисполкома. За 3 года тоже есть положительные результаты".

Как было отмечено, в Столинском районе сейчас 17 хозяйств.

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Здесь же за столом назначенцев сидел старший брат Александра Николаевича Сергей Николаевич.

"36 лет я на разных должностях тружусь в Дрогичинском районе. Это, скажем, не вторая, но моя большая родина уже", - заявил председатель Дрогичинского районного исполнительного комитета Сергей Пачко.

Сергея Николаевича, как и Александра Николаевича, успешно согласовали.

Еще одно назначение в райисполком - Александр Мойсеюк стал председателем Кобринского районного исполнительного комитета.

Про это кадровое изменение Президент так и скажет - нетипичное. Из профсоюзов в главы администрации одного из районов Минска. Александр Щекович рассказал, что несколько лет работал членом Минского горисполкома и хорошо знаком с экономикой города. В Советском районе столицы, в частности, расположены предприятия "АМКОДОР-Белвар" и Промсвязь.

"Я очень буду ждать твоего подключения. С "АМКОДОРом" у нас большие проблемы", - подчеркнул белорусский лидер.

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Из областного управления новые лица появились и в Гродненском регионе. К ним едет Константин Бурак. Он стал помощником Президента по региону. С новым губернатором Юрием Караевым найдут общий язык по офицерской службе. 26 лет Константин Викторович проработал в Комитете госбезопасности и секретариате Совета безопасности

Константин Бурак, помощник Президента, инспектор по Гродненской области:

"Глава государства нацеливает на продуктивную командную работу. Я хочу сказать, что сегодня самое ценное, что я вынес из общения с главой государства, это по-отечески теплое, всеобъемлющее напутствие, которое вселяет такой колоссальный заряд энергии, которую сразу хочется реализовать в добрых делах, в добрых поступках на благо нашего народа и страны".

Вышел из кабинета главы государства и новый руководитель Могилевлифтмаша. Руслан Страхар был зампредом облисполкома в Могилеве - должность серьезная.

"Это решение для меня обдуманное", - заверил Руслан Страхар.

Руслан Страхар news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61ac4abc-c684-457d-a0fe-dd4a3e4e75a0/conversions/49a69dfb-5075-4455-a5f0-97fcbca2d2dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61ac4abc-c684-457d-a0fe-dd4a3e4e75a0/conversions/49a69dfb-5075-4455-a5f0-97fcbca2d2dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61ac4abc-c684-457d-a0fe-dd4a3e4e75a0/conversions/49a69dfb-5075-4455-a5f0-97fcbca2d2dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61ac4abc-c684-457d-a0fe-dd4a3e4e75a0/conversions/49a69dfb-5075-4455-a5f0-97fcbca2d2dd-xl-___webp_1920.webp 1920w Руслан Страхар

Он отметил свой значительный опыт работы в промышленности (в том числе на "Строммашине") и на госслужбе в должностях, где курировал в том числе промышленный сектор, а также наличие профильного образования.

"В общем вся моя трудовая жизнь так или иначе связана с промышленностью", - добавил он.

Вопросы по земле для Президента всегда принципиальны. Государственный комитет по имуществу долго был без ключевого руководителя. В их ведении находится вся земля, вся недвижимость, которая есть в стране, и весь документооборот, с этим связанный. Руководителя здесь подбирали особенно тщательно.

"Что касается госимущества, тут мне целую петицию изложили. Я не собираюсь говорить о ценности земель, земельных участков, учета жилья, других вещей. Это ты лучше меня знаешь", - сказал Президент.

Виталий Невера news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b984414a-b19c-4498-b5e4-5aa4167ec79b/conversions/8f51ea69-5965-4708-9b34-7e3c65d3e490-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b984414a-b19c-4498-b5e4-5aa4167ec79b/conversions/8f51ea69-5965-4708-9b34-7e3c65d3e490-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b984414a-b19c-4498-b5e4-5aa4167ec79b/conversions/8f51ea69-5965-4708-9b34-7e3c65d3e490-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b984414a-b19c-4498-b5e4-5aa4167ec79b/conversions/8f51ea69-5965-4708-9b34-7e3c65d3e490-xl-___webp_1920.webp 1920w Виталий Невера

Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу:

"По роду своей деятельности я занимаюсь вопросами распоряжения имуществом, акционированием, владельческим надзором".

Также он отметил, что будет поддерживать существующий курс. Но поскольку время не стоит на месте, то будут внедряться новые прогрессивные технологии.