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17 апреля в Беларуси произошли масштабные кадровые изменения
Кадровый день во Дворце 17 апреля объединил два именно кадровых, но разногосударственных выбора. Первым стало решение лидеров Беларуси и России по госсекретарю Союзного государства Сергею Глазьеву. Он первым и появился в кулуарах Дворца Независимости.
Долгое время пост госсекретаря занимал Дмитрий Мезенцев. 17 апреля стало известно, что он переходит на позицию полномочного представителя Владимира Путина при Конституционном суде. Формально в кабинет Александра Лукашенко Сергей Глазьев зашел еще заместителем Мезенцева.
Глазьев был и министром внешних экономических связей, и занимал пост в Совбезе. И даже образование имеет по экономической кибернетике. Слово "экономика" - одна из причин, почему из кабинета Президента Беларуси Александра Григорьевича Сергей Глазьев вышел де-факто новым госсекретарем.
Александр Лукашенко:
"Наше движение должно основываться прежде всего на экономике. Вы - экономист, я считаю, от бога. Мы договорились с Владимиром Путиным, что Ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомее. Он хорошего мнения о Вас, мое мнение Вы давно знаете. Мы приняли решение назначить Вас мотором союзной интеграции. Думаю, что эффект будет хороший. Мы еще, думаю, не раз встретимся, и Вы меня ознакомите со своим видением, со своими предложениями".
Союзное государство - это в первую очередь ряд больших промышленных программ. В последние несколько лет стороны активно начали делать акцент не только на товарообороте, который в прошлом году перевалил за 56 млрд долларов, но и на совместных предприятиях и инвестициях в них.
Сергей Глазьев, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
"Мы видим на примере наших программ сотрудничества, что там, где государство создает условия для развития, получается повышение конкурентоспособности. Либерально это означает открытую и соответствующую правовой системе форму сотрудничества, в которой кооперация сегодня становится важнейшим элементом. Вы видите, что в мировой экономике рушатся технологические цепочки, каждый старается создать свой центр компетенции. И то, что у нас есть Союзное государство, которое может объединить 1000 предприятий вокруг решения амбициозных задач, это наше огромное конкурентное преимущество. Белорусская экономика открыта, она живет в условиях международной конкуренции, где либеральное окружение на Западе демонстрирует совсем не либеральные тенденции".
В это время во Дворце уже собирался второй пул назначенцев. Часть из них была утверждена в рабочем порядке. Основной блок - заместители министров промышленности, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, труда и социальной защиты, экономики. Согласованы все 5 фамилий. В таком же рабочем порядке поменялись и представили дипкорпуса Беларуси в Китае - в Гуанчжоу и Шанхае.
Что касается согласований в местные органы власти, здесь без изменений. Это люди, от которых многое зависит на местах, поэтому Президент обязательно говорит с каждым перед тем, как поставить подпись на документах. Александр Лукашенко не просто говорит, а предметно спрашивает.
Согласовывая назначение Александра Пачко, который до настоящего времени занимал должность председателя Кобринского райисполкома, Президент поинтересовался, в связи с чем было решено перевести его из Кобрина в Столин.
Александр Пачко, председатель Столинского районного исполнительного комитета:
"Мне предложили, я согласился. Тем более Столинщина - это моя родина. 10 лет назад я из Столинского района ушел работать в Лунинецкий район. 7 лет отработал в Лунинецком райисполкоме. За это время были почти удвоены показатели по району. Без малого 3 года работаю председателем Кобринского райисполкома. За 3 года тоже есть положительные результаты".
Как было отмечено, в Столинском районе сейчас 17 хозяйств.
Здесь же за столом назначенцев сидел старший брат Александра Николаевича Сергей Николаевич.
"36 лет я на разных должностях тружусь в Дрогичинском районе. Это, скажем, не вторая, но моя большая родина уже", - заявил председатель Дрогичинского районного исполнительного комитета Сергей Пачко.
Сергея Николаевича, как и Александра Николаевича, успешно согласовали.
Еще одно назначение в райисполком - Александр Мойсеюк стал председателем Кобринского районного исполнительного комитета.
Про это кадровое изменение Президент так и скажет - нетипичное. Из профсоюзов в главы администрации одного из районов Минска. Александр Щекович рассказал, что несколько лет работал членом Минского горисполкома и хорошо знаком с экономикой города. В Советском районе столицы, в частности, расположены предприятия "АМКОДОР-Белвар" и Промсвязь.
"Я очень буду ждать твоего подключения. С "АМКОДОРом" у нас большие проблемы", - подчеркнул белорусский лидер.
Из областного управления новые лица появились и в Гродненском регионе. К ним едет Константин Бурак. Он стал помощником Президента по региону. С новым губернатором Юрием Караевым найдут общий язык по офицерской службе. 26 лет Константин Викторович проработал в Комитете госбезопасности и секретариате Совета безопасности
Константин Бурак, помощник Президента, инспектор по Гродненской области:
"Глава государства нацеливает на продуктивную командную работу. Я хочу сказать, что сегодня самое ценное, что я вынес из общения с главой государства, это по-отечески теплое, всеобъемлющее напутствие, которое вселяет такой колоссальный заряд энергии, которую сразу хочется реализовать в добрых делах, в добрых поступках на благо нашего народа и страны".
Вышел из кабинета главы государства и новый руководитель Могилевлифтмаша. Руслан Страхар был зампредом облисполкома в Могилеве - должность серьезная.
"Это решение для меня обдуманное", - заверил Руслан Страхар.
Он отметил свой значительный опыт работы в промышленности (в том числе на "Строммашине") и на госслужбе в должностях, где курировал в том числе промышленный сектор, а также наличие профильного образования.
"В общем вся моя трудовая жизнь так или иначе связана с промышленностью", - добавил он.
Вопросы по земле для Президента всегда принципиальны. Государственный комитет по имуществу долго был без ключевого руководителя. В их ведении находится вся земля, вся недвижимость, которая есть в стране, и весь документооборот, с этим связанный. Руководителя здесь подбирали особенно тщательно.
"Что касается госимущества, тут мне целую петицию изложили. Я не собираюсь говорить о ценности земель, земельных участков, учета жилья, других вещей. Это ты лучше меня знаешь", - сказал Президент.
Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу:
"По роду своей деятельности я занимаюсь вопросами распоряжения имуществом, акционированием, владельческим надзором".
Также он отметил, что будет поддерживать существующий курс. Но поскольку время не стоит на месте, то будут внедряться новые прогрессивные технологии.
Президент Беларуси сделал общий акцент, как это всегда происходит во время назначений. Эти кадры - проверка на профпригодность. Эту ответственность назначенцы должны показать на деле, чтобы, возможно, еще раз оказаться уже в этом же кабинете на очередное повышение.