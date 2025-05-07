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Признали вину и раскаялись в содеянном. Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм
Признали вину и раскаялись в содеянном. Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизмnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef2e7200-5145-4b6f-b5b0-67fca8d9042c/conversions/18ca2166-0e52-4722-8747-7994cb652105-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef2e7200-5145-4b6f-b5b0-67fca8d9042c/conversions/18ca2166-0e52-4722-8747-7994cb652105-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef2e7200-5145-4b6f-b5b0-67fca8d9042c/conversions/18ca2166-0e52-4722-8747-7994cb652105-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef2e7200-5145-4b6f-b5b0-67fca8d9042c/conversions/18ca2166-0e52-4722-8747-7994cb652105-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в преддверии празднования Дня Победы принято решение о помиловании 42 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.
Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном.
Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением.