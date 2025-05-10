180 тыс. зрителей и миллионы просмотров трансляции парада в Минске

Беларусь отметила 9 Мая. Ценить и беречь Победу, не забывать уроки истории, не допустить новой мировой бойни и укреплять оборону - об этом говорил Президент на военном параде в Минске. Это была мощная и торжественная речь. Впечатляющим было и само парадное шествие. 180 тыс. человек (это рекордное количество зрителей за последнее время) пришли в центр Минска, чтобы увидеть все своими глазами.

Победное чувство как никогда объединяет людей. События, происходящие вокруг нас, заставляют по-новому взглянуть на безопасность и ценность мирной жизни.

80 мирных лет

Вечерний парад в Минске стал ярким событием победного дня. Море людей и море эмоций. 9 Мая - настоящий народный праздник.

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Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Это еще одно доказательство сплоченности всей нашей белорусской нации и разумных людей, которые приехали сюда из приграничных регионов, в том числе и государств Евросоюза, доказательство того, что мы здравомыслящие люди, мы помним историю, мы чтим историческую правду, историческую память".

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси:

"Этот праздник мы встречаем со слезами на глазах, потому что, наверное, в каждой семье есть те люди, которых мы потеряли, наши родные, те, кто подарил сегодняшний мир и процветающее будущее".

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Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"В мире уже открыто сносят памятники, приписывают себе все преимущества нашей победы. Чем больше они это делают, тем громче мы должны говорить, заявлять и проводить такие праздники. Ведь он сегодня является и частью национальной идеи, и скрепляющей, цементирующей частью нашего общества".

"Я из Италии. Первый раз в Беларуси. И мне очень повезло попасть на такую великую дату. Я в предвкушении грандиозного зрелища. Столько людей пришло! Я поражен чистотой, отзывчивостью белорусов и вкусной едой. По приезде в Италию я буду всем рассказывать правду о Беларуси, а не стереотипы", - поделился впечатлениями зарубежный гость.

Беларусь отпраздновала юбилей Победы

На парадных трибунах взрослые и совсем юные наследники победителей. Герои уходят, но не перестают вдохновлять нас своей стойкостью и силой духа.

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Иван Новаковский, ветеран Великой Отечественной войны:

"Чувство торжества, радости! Рад за себя, рад за вас, за всех, что люди живут в мирное время. Всего есть в достатке, важно только одно: здоровье и мирное небо".

"Для меня это очень значимый день. Мой дедушка воевал, и я счастлива за нашу Республику Беларусь. Я очень люблю нашего Президента, долгих лет ему жизни, процветания. Мы всегда рядом, мы его не оставим, не бросим при любой ситуации. Да здравствует наша страна!" - не скрывала эмоций белоруска.

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Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Забывать нельзя, как только мы забудем дороги и тропинки к святым местам - Брестской крепости, Тростенцу, нас захлестнет волна войны. Информационная война уже развязана. Благодаря нашей памяти мы сдерживаем натиск этой информационной войны за умы людей".

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Воспоминания о тяготах тех лет дают полное осознание того, насколько ценно то, что мы сегодня имеем, насколько важно это ценить, беречь, передавать эти все воспоминания молодому поколению, потому что оно должно понимать цену этой Победы".

Военный парад в Минске

Приезд Главнокомандующего дал старт парадным торжествам. К обеду Президент уже вернулся из Москвы. Праздник 9 Мая в душе каждого белоруса вызывает глубокие чувства.

Слаженность и четкость каждого шага военные оттачивали не одну неделю. Их выправкой можно только восхищаться! Все началось после проверки готовности - традиционный объезд войск и поздравления военнослужащим. На страже безопасности и мира наши защитники и патриоты!

Президент: Народ показал невиданную волю к победе

Парад проводят во славу тех, кто не дрогнул и мужественно сражался за Родину. Тяжелое время, тяжелые судьбы людей и страны. Победа в мае 1945-го - великая и заслуженная!

"Наш народ показал невиданную волю к победе. Никто в Европе не смог противостоять вермахту так, как сделал это наш народ, наше государство - Советский Союз. На советской границе технически подготовленная и уже тактически обкатанная армия фашистов споткнулась. На подступах к Москве увязла на годы", - напомнил уроки истории Александр Лукашенко.

"В первые дни только в Беларуси гитлеровцы потеряли больше солдат и офицеров, чем за два года марша по всей Европе. В рядах Красной армии воевало 1,3 млн уроженцев Беларуси. Почти полтысячи стали Героями Советского Союза. В тылу врага сражалось около миллиона партизан. На территории нашей Беларуси действовало свыше 800 тыс. народных мстителей. 16 партизанских бригад на протяжении месяца успешно противостояли снятым с фронта, превосходящим по силе войскам вермахта и СС, которым помогали предатели - латышские легионеры, украинские полицаи, российские "власовцы" и батальоны белорусских коллаборационистов", - сказал в своем выступлении белорусский лидер.

"За годы оккупации на нашей земле развернулось широкое народное сопротивление. Такого массового, многонационального движения партизан и подпольщиков не знала ни одна страна в мире. В едином строю с нами сражались братья - представители более семидесяти наций и народностей, - отметил глава государства. - Это был настоящий второй фронт, борьба на котором во многом предопределила и предрешила судьбу крупнейших битв Великой Отечественной войны".

Лукашенко: Мы больше под плеткой ходить не хотим и не будем!

И восемь десятилетий спустя Беларусь неизменно призывает к миру и прекращению конфликтов. Особенно глядя на западную милитаризацию. Миролюбивая риторика не слабость - мы всегда готовы дать отпор! И для этого укрепляем оборону.

"Наши герои выстояли. Выстояли и победили. Они преподали Европе урок, который, как нам казалось, будет усвоен, - отметил в выступлении Александр Лукашенко. - Но на самом деле западные элиты необучаемы. Евросоюз, создаваемый как политическое и экономическое объединение, фактически трансформировался в тоталитарный военно-политический блок откровенно реваншистских настроений. Брюссель планомерно превращает территории Польши и Прибалтийских стран в исходные районы для атаки на восточных рубежах Североатлантического блока. В год 80-летия Великой Победы Евросоюз намерен поднять объемы военных ассигнований до уровня больше трех процентов валового внутреннего продукта государств Евросоюза. Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Беларусью и Россией минно-взрывные заграждения".

"Поэтому сегодня перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма мы призываем вспомнить уроки Великой Отечественной войны, - обратился белорусский лидер. - Вот для чего нам нужна сегодня эта Победа и чествование тех героев. Мы призываем всех: и политиков, и лидеров, и народы западных стран. Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете".

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"Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальной целостности белорусского государства, - заверил глава государства. - Мы больше под плеткой и в лаптях ходить не хотим и не будем!"

Белорусская армия - наш надежный щит

Быть сильными требует время - время санкций и откровенного политического давления и шантажа. У нас есть чем ответить агрессорам - мы сможем постоять за себя и за правду!

"Белорусская армия - главная опора, наш надежный щит, - подчеркнул Президент. - Сегодня мы покажем и модернизированные образцы вооружений и военной техники, созданные белорусским оборонно-промышленным комплексом, а также при тесном сотрудничестве с Россией. Парадом пройдут доблестные военнослужащие - солдаты, офицеры и генералы Вооруженных Сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня. И должны сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, которая может быть концом истории".

Авиация - это гордость нации

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Эффектно открыл парад воздушный эшелон - 4 десятка современных боевых самолетов и вертолетов из Беларуси и России. Союзная мощь! Авиация - это гордость страны. Защитники воздушных рубежей показали класс - "держали рисунок" даже со средней скоростью 300 километров в час.

По традиции во главе пеших парадных расчетов прошли самые юные участники - суворовцы. Их девиз - "Жизнь - Отечеству, честь - никому". Прошлое сливалось с настоящим - историческую коробку сменяли люди в погонах из разных силовых структур, разных войск, которые сегодня работают на нашу безопасность. В нынешнем году в парадном строю чеканили шаг военнослужащие из России, Азербайджана, Казахстана Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Но особое внимание - и это понятно - было приковано к прекрасным дамам.

Как в памятном параде 1945-го, так и спустя 80 лет прошла механизированная колонна, в которой были представлены ретрообразцы и современная техника: бронемашины, артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные комплексы, "Искандеры", "Полонезы", С300 и С400 - железная сила белорусской обороны.

Дань благодарности и уважения поколению победителей

Рота почетного караула заставили всех затаить дыхание - кажется, это не люди, а единый механизм. Плац-парад 9 Мая 2025 года - дань благодарности и уважения поколению победителей за 80 мирных лет.

Будем жить!

Победа ковалась единством и любовью к Родине. Самому тяжелому и самому святому времени истории был посвящен театрализованный эпизод "Будем жить!". Это дань памяти героическому подвигу предков. Подвигу, который стал символом начала новой жизни.

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Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Настроение просто на подъеме. Великолепный парад! Сколько людей! Мы сегодня услышали речь Президента, обращенную и в прошлое. Президент сказал о великом подвиге народов Советского Союза. И, тем не менее, прозвучало именно то, что мы должны беречь мир и мы должны укреплять свою обороноспособность. На параде прошли наши воины и показали мощную технику, мы увидели, что нам есть чем гордиться".

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"С Днем Победы!", "Здравия желаю!" и "Служу Республике Беларусь!" - именно такие фразы чаще всего звучали, когда Президент лично пожимал руку участникам парада. Это было достойно, на высоте!

Впрочем, отличились не только люди в погонах - финал торжеств получился ярким благодаря музыкально-художественной концовке. Искренняя благодарность лидера растрогала, и одна из юных участниц не смогла сдержать эмоций.