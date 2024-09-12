ЦИК опубликовал на своем сайте календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Беларуси, пишет БЕЛТА.
До 1 ноября пройдет регистрация инициативных групп кандидатов в Президенты.
С 7 ноября по 6 декабря пройдет сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты.
С 7 по 21 декабря ЦИК будет принимать документы, необходимые для регистрации кандидата.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно. Удостоверения о регистрации кандидатам выдадут в двухдневный срок после регистрации.
С 1 января по 25 января 2025 года пройдет предвыборная агитация и информирование избирателей.
С 21 по 25 января пройдет досрочное голосование, а 26 января - основной день голосования на выборах.
Итоги выборов ЦИК установит не позднее 5 февраля, второй тур, в случае необходимости, будет проведен не позднее 9 февраля.