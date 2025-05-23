23 мая Президент Беларуси посетит горно-обогатительный комплекс в Любанском районе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит 23 мая горно-обогатительный комплекс (ГОК) в Любанском районе, расположенный на калийном месторождении в Минской области, сообщила БЕЛТА.

Речь пойдет о завершении проекта по строительству комплекса и вводе его в эксплуатацию. Ожидается, что это даст значительный эффект для социально-экономического развития района.

Горно-обогатительный комплекс постоянно находится в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко неоднократно инспектировал ход строительства с воздуха, давал поручения по вопросам скорейшей реализации проекта.

При согласовании назначения в августе 2024 года Виталия Платуна на пост председателя Любанского района Александр Лукашенко также упоминал про данный проект: "Не надо забывать о том, что мы там строим солидный комбинат. И тому инвестору, который начинал строительство, была поставлена задача, что Любань, этот районный центр, должна стать второй столицей наших шахтеров".

Новый горно-обогатительный комбинат должен, как сказал Александр Лукашенко, "сильно приложиться к Любанскому району", как это было, например, в Петриковском районе с вводом в эксплуатацию одноименного горно-обогатительного комбината. "Как бы ни было сложно, все-таки спрос на минеральные удобрения очень серьезный не только внутри нашей страны, но и на внешних рынках. И какую-то лишнюю копейку они смогут инвестировать в Любанский район", - сказал Президент про будущее крупнейшего предприятия этого региона.

Посещая предприятия Любанского района в мае 2023 года, первый вице-премьер Николай Снопков заявлял, что Президентом была поставлена задача ввести в эксплуатацию ГОК к 1 июня 2025 года.

Проектная мощность предприятия - до 2 млн тонн хлорида калия в год. Реализация этого масштабного инвестиционного проекта направлена на создание современного высокотехнологичного предприятия по добыче и обогащению минеральных удобрений, способного укрепить позиции Беларуси на рынке калийных удобрений.

Проект предусматривает строительство полного производственного цикла: от шахтного комплекса и обогатительной фабрики до инженерной инфраструктуры и вспомогательных объектов. В рамках реализации используются современные проектные решения и технологии, соответствующие международным стандартам.