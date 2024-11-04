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Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал указы о приеме в гражданство и о предоставлении убежища. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Главой государства удовлетворены заявления о приеме в гражданство Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в нашей стране.

Новыми гражданами Беларуси стали 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Белорусское гражданство приобрели лица, прибывшие из 16 государств: Украины, России, Молдовы, Казахстана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Сирии, Палестины и других.