8 июня Лукашенко и Президент Ганы проведут переговоры во Дворце Независимости

Большой международный день во Дворце Независимости в Минске: Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июня проведет переговоры с лидером Ганы. Джон Драмани Махама совершает официальный визит в страну.

Они проходят впервые на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Встреча пройдет во Дворце Независимости.

Во Дворце Независимости все ждут Президента Ганы (это Западная Африка): он приехал в Минск с официальным визитом.

Гана станет надежным партнером вкупе к тем африканским странам, с которыми у Беларуси уже налажен конструктивный диалог. За этим континентом - будущее. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Африка становится мощным влиятельным центром многополярного мира.

Присутствовать здесь Минск хочет исключительно на условиях равноправия и взаимного учета интересов. И африканским государствам такая позиция, конечно, импонирует.

Африка - это огромный рынок: только небольшая Гана, казалось бы, а это 34 млн населения, которое нужно накормить, одеть, дать технологии, технику. Здесь довольно развит аграрный сектор. Гана - аграрная страна, но на этом сходства между странами, пожалуй, заканчиваются: главная сельхозкультура здесь - какао-бобы.

Гана - второй в мире экспортер золота. Страна - один из крупнейших добытчиков в мировом топе. Когда-то государство даже так и называли "Золотым берегом". Развитая горнодобывающая промышленность (Гана богата и другими природными ресурсами) - еще одна сильная сторона местной экономики. И вот эти сферы (АПК, добывающая промышленность) во многом определяют взаимные интересы двух стран.

По большому счету Беларусь и Гана только начинают историю двусторонних отношений. В марте 2026 года состоялся первый визит в Гану главы белорусского МИД. Тогда Максим Рыженков передал от Президента Беларуси личное приглашение посетить Минск. Как известно, лидер Ганы приглашение принял, и вот, спустя несколько месяцев Джона Махаму встречают в Минске.

Кстати, на этом посту он почти 1,5 года, но занимает его во второй раз после 8-летнего перерыва. Что интересно, заканчивал нынешний Президент Ганы аспирантуру в Москве. В целом настроен на конструктив в отношениях с регионом и Беларусью в частности.

Не только гостей из Африки ждут во Дворце Независимости: Александр Лукашенко также проведет переговоры с вице-председателем КНР Хань Чжэном, чтобы обсудить новые проекты всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.