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Аграрии Гомельской области вручили Александру Лукашенко пояс-оберег
Президенту Беларуси Александру Лукашенко на фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в городском поселке Корма аграрии Гомельской области вручили тканый пояс-оберег, пишет БЕЛТА.
"Жители Гомельской области искренне благодарны вам за особую теплоту и заботу. Благодаря вашим решениям наши территории, которые пострадали от радиационного загрязнения, сегодня устойчиво развиваются. Это видно на примере Кормянского района. И хочу заверить, что так будет и далее", - заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
Он отметил, что в белорусской национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства и их хранителями в Гомельской области являются знаменитые неглюбские ткачихи. Именно они и соткали рушник для главы государства. "Который и вас защитит, и поможет сохранить нашу родную и любимую Беларусь", - сказал председатель Гомельского облисполкома.
На фестивале Александр Лукашенко также принял участие в торжественном проведении обряда дожинок "Замыкание Земли". На сцену вынесли колесо благодарения с завязанными на нем поясами районов Гомельской области. Пояс Кормянского района на колесе завязал Президент, таким образом замкнув круг.
"Еще раз спасибо вам за ту преданность, верность своей земле. Мы живем в непростое время, и вам гомельчанам очень непросто. Вы знайте, что мы тогда в трудные времена, когда была страшная голытьба, когда было нечего есть и надеть, вас не бросили, мы вас не бросим и сейчас. Мы всегда будем знать, что вы нуждаетесь в мире и защите. Помните: мы будем жить в мирной, нормальной стране", - резюмировал белорусский лидер.
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