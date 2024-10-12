Аграрии Гомельской области вручили Александру Лукашенко пояс-оберег

" Жители Гомельской области искренне благодарны вам за особую теплоту и заботу. Благодаря вашим решениям наши территории, которые пострадали от радиационного загрязнения, сегодня устойчиво развиваются. Это видно на примере Кормянского района. И хочу заверить, что так будет и далее ", - заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Он отметил, что в белорусской национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства и их хранителями в Гомельской области являются знаменитые неглюбские ткачихи. Именно они и соткали рушник для главы государства. "Который и вас защитит, и поможет сохранить нашу родную и любимую Беларусь", - сказал председатель Гомельского облисполкома.

"Еще раз спасибо вам за ту преданность, верность своей земле. Мы живем в непростое время, и вам гомельчанам очень непросто. Вы знайте, что мы тогда в трудные времена, когда была страшная голытьба, когда было нечего есть и надеть, вас не бросили, мы вас не бросим и сейчас. Мы всегда будем знать, что вы нуждаетесь в мире и защите. Помните: мы будем жить в мирной, нормальной стране", - резюмировал белорусский лидер.