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Александр Ломский назначен помощником Президента - инспектором по Брестской области
Автор:Редакция news.by
Помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области назначен Александр Ломский. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 30 июня, сообщает БЕЛТА.
До настоящего времени Александр Ломский работал первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Должность помощника Президента - инспектора по Брестской области стала вакантной в мае этого года, после того как Валерий Вакульчик был назначен руководителем Аппарата Совета Министров.
Глава государства также согласовал назначение ряда руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.