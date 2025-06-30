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Александр Ломский назначен помощником Президента - инспектором по Брестской области

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Фото sb.by

Помощником Президента Беларуси - инспектором по Брестской области назначен Александр Ломский. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 30 июня, сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Александр Ломский работал первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Должность помощника Президента - инспектора по Брестской области стала вакантной в мае этого года, после того как Валерий Вакульчик был назначен руководителем Аппарата Совета Министров.

Глава государства также согласовал назначение ряда руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Брестская областьназначениеАлександр Лукашенко