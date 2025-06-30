Александр Ломский назначен помощником Президента - инспектором по Брестской области

До настоящего времени Александр Ломский работал первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. Должность помощника Президента - инспектора по Брестской области стала вакантной в мае этого года, после того как Валерий Вакульчик был назначен руководителем Аппарата Совета Министров.