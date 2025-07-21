Александр Лукашенко: Беларуси интересен опыт Самарской области в ракетостроении и самолетостроении

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Беларуси интересен опыт Самарской области в ракетостроении и самолетостроении. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Самарской области Российской Федерации Вячеславом Федорищевым, сообщает БЕЛТА.

"Космос, ракетостроение, авиастроение - вот то, что нас очень интересует в Самаре. Ракетостроение у вас на высочайшем уровне", - сказал глава государства.

Он отметил, что в части разработок для космоса Беларусь сотрудничает с Россией. Речь в том числе о создании искусственных спутников Земли, различных чипов и прочего: "То, что мы переживали, что останемся без них (в условиях санкций и ухода от сотрудничества западных партнеров. - Прим. БЕЛТА). У нас предприятия эти сохранены - "Интеграл", БелОМО и прочие, которые делают и оборудование для производства этих чипов. Сегодня обходимся. Все летает".

"К вашим услугам здесь все, что вас заинтересует, что вы попросите. Для вас мы все сделаем. Для нас интересен ваш опыт по ракетостроению и самолетостроению", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря договоренностям с Президентом России в Беларуси серьезно продвинулись в сфере авиастроения. Это в том числе совместный проект по созданию 19-местного многоцелевого самолета "Освей", производство комплектующих.