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Александр Лукашенко дал интервью американскому блогеру, представителю новых медиа Марио Науфалу
(Обновлено в 12:52)
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля дал интервью американскому блогеру Марио Науфалу, пишет БЕЛТА.
В последнее время в пресс-службу главы государства поступает много обращений от новых западных медиа с просьбой провести интервью с Александром Лукашенко. Это говорит о том, что на Западе есть большой запрос на мнение Президента Беларуси касательно международной повестки дня и развития ситуации в регионе.
Проект "Круглый стол" - это видеоинтервью с политическими и общественными деятелями. Количество их просмотров варьируется от 200 тыс. до 34 млн. Гостями шоу стали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бывшая Президент Венгрии Каталин Новак, экс-Президент Бразилии Жаир Болсонару, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, член правящей семьи Саудовской Аравии, миллиардер Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, предприниматель Илон Маск, американские бизнесмены и конгрессмены.
Марио Науфал принял активное участие в запуске нового шоу на платформе X "69 минут". Это проект Илона Маска, который был создан в противовес "телевизионному мейнстриму", а именно - общественно-политическому телешоу телеканала CBS "60 минут".
Как признается Марио Науфал, он считает себя максимально объективным человеком, который видит своей миссией выстраивание мостов между Западом и Востоком с помощью новых медиа. При этом он выступает за то, чтобы США и Россия стали настоящими союзниками. Что касается интервью с Александром Лукашенко, то блогер рассчитывает на глубокий и серьезный разговор.