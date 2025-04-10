Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана провели неформальную встречу

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 10 апреля провели неформальную встречу, пишет БЕЛТА.

В знак особого расположения общение двух лидеров прошло в теплой дружеской атмосфере и домашней обстановке.

Шахбаз Шариф прибыл на встречу со своей семьей. В гости к белорусскому лидеру также приехали президент Пакистанской мусульманской лиги, бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и главный министр (губернатор) провинции Пенджаб Марьям Шариф.

"Это первая страна, которую мы посещаем вдвоем", - отметил Наваз Шариф.

"Наваз, ты истинный друг!" - поблагодарил глава государства за теплые слова.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл в Беларусь с официальным визитом. Утром 10 апреля в Минске в формате бизнес-форума прошел Белорусско-пакистанский деловой совет. А 11 апреля состоятся переговоры лидеров двух государств.