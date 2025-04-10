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Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана провели неформальную встречу
Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 10 апреля провели неформальную встречу, пишет БЕЛТА.
В знак особого расположения общение двух лидеров прошло в теплой дружеской атмосфере и домашней обстановке.
Шахбаз Шариф прибыл на встречу со своей семьей. В гости к белорусскому лидеру также приехали президент Пакистанской мусульманской лиги, бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и главный министр (губернатор) провинции Пенджаб Марьям Шариф.
"Это первая страна, которую мы посещаем вдвоем", - отметил Наваз Шариф.
"Наваз, ты истинный друг!" - поблагодарил глава государства за теплые слова.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибыл в Беларусь с официальным визитом. Утром 10 апреля в Минске в формате бизнес-форума прошел Белорусско-пакистанский деловой совет. А 11 апреля состоятся переговоры лидеров двух государств.
Акцент будет сделан на дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и обеспечения продовольственной безопасности, укреплении гуманитарных связей.