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Александр Лукашенко напомнил Беллегпрому о задачах по льну и не только
Президент Беларуси Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов по новому составу правительства коснулся вопросов работы отечественной легкой промышленности, сообщает БЕЛТА.
На встрече с промышленным блоком правительства во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем Президент обратился к председателю концерна "Беллегпром" Татьяне Лугиной.
"Это и ПХБО, и "Камволь", "Белвест", МПКО и другие предприятия кожевенной и обувной отрасли. На многих я бывал, и не единожды. Там мы обсуждали, ставили определенные задачи. Оршанский льнокомбинат - надо расширять работу. Как говорят, лен - это золото. Надо активнее здесь работать. И запасы. Упаси вас господь - на складе будут запасы. А еще хуже - если вы перевезете на какой-то другой склад и не получите денег. Это преступление", - сказал глава государства.