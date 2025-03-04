Александр Лукашенко напомнил Беллегпрому о задачах по льну и не только

"Это и ПХБО, и "Камволь", "Белвест", МПКО и другие предприятия кожевенной и обувной отрасли. На многих я бывал, и не единожды. Там мы обсуждали, ставили определенные задачи. Оршанский льнокомбинат - надо расширять работу. Как говорят, лен - это золото. Надо активнее здесь работать. И запасы. Упаси вас господь - на складе будут запасы. А еще хуже - если вы перевезете на какой-то другой склад и не получите денег. Это преступление", - сказал глава государства.