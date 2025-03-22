Александр Лукашенко назначил новых руководителей Минской, Гродненской областей и Минэнерго

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых председателей Минского и Гродненского облисполкомов. Регионы возглавили, соответственно, Алексей Кушнаренко и Юрий Караев. Новым министром энергетики назначен Денис Мороз, сообщает БЕЛТА.

Рассуждая о наличии тех или иных недостатков у Алексея Кушнаренко, глава государства сказал: "Конечно, у него есть недостатки. И главный недостаток, кого я ни допрашивал, говорят, что он очень переживает за дело. Так я говорю: какой же это недостаток? Это хорошее качество человека".

"Конечно, если излишне паришься… Ну, я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком. Хочется, чтобы идеально было. А идеально не всегда получается. Ну, и тогда начинаешь думать, может быть, излишне, - отметил белорусский лидер. - Но, тем не менее, мы жизнь должны отдать. Наша жизнь ничто по сравнению с тем, что мы должны сделать для страны и для людей. Я, конечно, не хочу, чтобы Алексей там где-то погиб или умер. Но, тем не менее, наша жизнь, и моя, и ваша, - это ничто по сравнению с людьми и с нашим государством".

О личных качествах теперь уже экс-министра энергетики и нового руководителя Минской области Александр Лукашенко спросил у Дениса Мороза, который возглавил Минэнерго, а до этого работал на посту замминистра.

"Вот ты поработал с министром. Откровенно. Я бы хотел, чтобы он возглавил Минскую область. Он справится?" - спросил Президент.

Денис Мороз подчеркнул, что в этом у него нет никаких сомнений и ничего плохого о своем бывшем руководителе он сказать не может.

"А хорошее тоже?" - уточнил глава государства.

"Хорошего много могу чего сказать", - ответил Денис Мороз.

"Ну а все-таки, недостатки у него есть, на которые ему надо обратить внимание?" - настаивал Александр Лукашенко.

"О которых я бы знал - нет", - заверил новый министр.

Такой ответ, впрочем, главу государства удовлетворил не в полной мере: "То есть они есть, но ты о них не знаешь. Нет, ну так как иначе? И у меня, и у тебя, и у него, и у Юрия Хаджимуратовича (Юрий Караев, который назначен председателем Гродненского облисполкома. - Прим. БЕЛТА). Я честно сказал, что у всех у нас есть недостатки. Как же нет? Не знаешь… Знаю, что говорить не хочешь. Это у вас принято уже. Круговая порука эта".

"Областного центра у вас нет. Но у вас есть крупные города. У вас есть агрогородки. Их надо просто привести в порядок. Ну а если у тебя в Минской области будут все хозяйства, как "Газовик-Сипаково", мне больше от тебя ничего не надо. Вот надо, чтобы были такие хозяйства", - сказал глава государства.

В качестве положительного момента он отметил, что хозяйство вышло на самоокупаемость, а не показывает высокие результаты за счет дотаций энергетиков.

"Порядок и дисциплину вы держите там, вы знаете, что без дисциплины и порядка, без технологической дисциплины мы вряд ли что-то в Гродненской области сможем сделать, - отметил глава государства. - Как сложится ваша работа в Гродненской области, посмотрим. Но я знаю вас как человека исполнительного и дисциплинированного. Если надо, значит, надо, это должно быть сделано. И вы это можете делать. Поэтому из ряда кандидатур, которые предлагались, я все-таки принял решение назначить вас губернатором Гродненской области. Естественно, депутаты областного Совета вас еще там потерзают, согласно закону. Но они о вас хорошего мнения. Меня это радует".

В частности, не выполняются некоторые прогнозные показатели. "За январь-февраль, то есть за эти два месяца, два показателя не выполнены. Валовой региональный продукт - 2 % не дотянули до ста. А вообще 5% до плановых показателей Гродненская область не дотянула. И производство продукции сельского хозяйства - вы где-то под процент не додали, - заметил глава государства. - Я, конечно, понимаю, что уровень вашего сельского хозяйства в регионе очень высокий и добавлять к этому сложнее, чем в других областях. Но показатели надо выполнять. Вы как человек военный лучше всех это понимаете. Тут, может быть, не столько ваша вина, сколько в целом руководства области. И бывшего губернатора. Но я полагаю, что ответ на этот вопрос должен быть".

"Очень серьезное назначение. Вы, Алексей Иванович (Алексей Кушнаренко, который с поста министра переходит на должность председателя Минского облисполкома. - Прим. БЕЛТА), уверены, что Денис справится с работой министра?" - спросил Президент.

"Так точно, товарищ Президент. Я Дениса Равильевича давно знаю. И не сомневаюсь в его профессиональной компетенции, в его возможностях, его знаниях, опыте, которые позволят энергосистему выстроить так, как она должна работать", - ответил Алексей Кушнаренко.

Александр Лукашенко поинтересовался, не помешает ли отсутствие у Дениса Мороза некоторого практического опыта: "Что он по столбам в виде монтера, грубо говоря, не лазил, ничего страшного?"

"В его случае, я думаю, что нет. Потому что он - человек обучаемый", - уверенно ответил Алексей Кушнаренко.

Глава государства в этой связи заметил, что Денис Мороз сам даже учил людей, имея в виду опыт его работы в Гомельском государственном техническом университете, а также Государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "ГАЗ-ИНСТИТУТ".

Алексей Кушнаренко заверил, что его преемник способен и умеет работать в команде специалистов, которые будут его окружать, обладая необходимым практическим опытом.

"А специалисты, как ты сказал, и министерство примут его как руководителя? Это же энергетика. Вы же все умные, способные, талантливые. Это очень серьезная отрасль. Примут ли там его подчиненные?" - продолжил спрашивать глава государства.