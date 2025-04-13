Александр Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в углублении сотрудничества с Кито

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Даниэля Нобоа с переизбранием на должность Президента Эквадора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Итоги электоральной кампании свидетельствуют о высоком доверии эквадорского народа к выбранному Вами пути развития страны и поддержке Ваших усилий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности, повышение авторитета государства на международной арене", - говорится в поздравлении.