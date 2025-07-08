Александр Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси козоводства

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Могилевскую область. В центре внимания будут вопросы сельского хозяйства, пишет БЕЛТА.

Одна из тем рабочей поездки - выращивание в Беларуси племенных коз. Этим занимаются на Могилевском Госплемпредприятии.

В 2021 году начата работа по созданию племенного завода. Для этого в Беларусь были завезены 350 козочек и 20 козлов зааненской и альпийской пород. Ведется работа над созданием в стране племенных стад с высоким генетическим потенциалом, что позволит обеспечить импортозамещение племенной продукции коз, а также экспорт нового вида племпродукции. Также ведется работа по созданию станции искусственного осеменения.