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Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 мая подписал указ № 179 "О призыве офицеров запаса на военную службу", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В 2025 году предусматривается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Республики Беларусь мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.
Мероприятия, предусмотренные данным документом, проводятся Вооруженными Силами ежегодно на плановой основе.
Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва.