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Александр Лукашенко подтвердил стремление развивать конструктивные белорусско-марокканские связи
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником - Днем Трона, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Королевство Марокко является перспективным партнером Республики Беларусь в регионе Магриб и во всей Северной Африке. Убежден, мы имеем широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия", - говорится в поздравлении.
"Приятно отметить, что история дипломатических отношений между нашими странами насчитывает более тридцати лет. Подтверждаю стремление и впредь развивать конструктивные белорусско-марокканские связи на благо обоих народов", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал Королю Марокко крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а всем марокканцам - процветания и счастливой жизни.