Александр Лукашенко: Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику

"Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику. Я ничего не придумываю. Мы - ваши соседи, мы много лет жили в одном государстве. Плохо, хорошо… Вы сегодня претендуете на западную Беларусь до Минска, о западной Украине уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория. У нас живут поляки, но это мои поляки. Поэтому у вас какие-то посылы дикие идут, когда вы пытаетесь обосновать ту или иную позицию в вашей политике", - сказал глава государства.