Александр Лукашенко: Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику

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Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в Минске, отвечая на вопрос представителя польского СМИ, сообщает БЕЛТА.
"Польша проводит против Беларуси самую агрессивную и плохую политику. Я ничего не придумываю. Мы - ваши соседи, мы много лет жили в одном государстве. Плохо, хорошо… Вы сегодня претендуете на западную Беларусь до Минска, о западной Украине уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория. У нас живут поляки, но это мои поляки. Поэтому у вас какие-то посылы дикие идут, когда вы пытаетесь обосновать ту или иную позицию в вашей политике", - сказал глава государства.
"Мы хотим с вами жить, нормально жить. Мы для вас всегда были друзьями и хотим жить в дружбе", - подчеркнул белорусский лидер.