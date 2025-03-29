Александр Лукашенко поздравил мусульман Беларуси с Ураза-байрамом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих мусульманской конфессии с праздником Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот день знаменует окончание строгого поста в священный месяц Рамадан и объединяет людей вокруг традиционных ценностей ислама. Помощь ближнему, взаимовыручка и самопожертвование являются духовными ориентирами в жизни каждого верующего", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что мусульмане Беларуси искренне любят землю, на которой живут, созидают и растят детей.