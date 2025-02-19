Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 90-летием

"Благодаря таланту, мастерству и безграничной любви к Родине Вы вписали яркие страницы в летопись современной белорусской культуры. Вашу роль в становлении и развитии Национального академического театра имени Янки Купалы и отечественного кинематографа невозможно переоценить", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Геннадия Овсянникова знают не только как выдающегося актера, который является примером высокого профессионализма и верности своему призванию, но и как искреннего патриота, человека с твердой гражданской позицией.