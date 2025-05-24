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Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Поздравление с днем тезоименитства от Президента Беларуси Александра Лукашенко получил Патриарх Московский и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Ваш покровитель, святой равноапостольный Кирилл, был основоположником просветительского движения на славянской земле. Продолжая его великую миссию, Вы посвятили жизнь служению народу и Церкви, сохранению и укреплению традиционных ценностей, заботе о нравственном воспитании молодежи", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Патриарх Кирилл обрел заслуженный авторитет религиозного деятеля и богослова, чей каждодневный духовный труд способствует объединению верующих и утверждению высоких идеалов христианства.
Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.