Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с 80-летним юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря Вашей самоотверженной работе на посту Президента, личным качествам и жизненному опыту Бразилия уверенно продолжает собственный путь развития, прилагая все усилия для укрепления своей независимости и улучшения благосостояния граждан", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил также рост авторитета Бразилии на международной арене, активную позицию по консолидации стран Глобального Юга, построению многополярного мира и урегулированию конфликтов в разных регионах.

"Эти усилия находят поддержку в Беларуси - миролюбивом государстве, которое твердо придерживается принципов взаимного уважения и суверенитета. Мы стремимся к углублению диалога с Бразилиа и практического сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, пользуясь случаем, пригласил Луиса Инасиу Лулу да Силву в Минск в удобное время для обсуждения двусторонних отношений, а также совместных действий на международной арене во имя справедливого и мирного будущего.

Президент Беларуси пожелал Президенту Бразилии здоровья, успехов и осуществления планов.