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Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения
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Лукашенко о России: Мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа и нефтепродуктов
Лукашенко обозначил главные стратегические направления развития Союзного государства
Лукашенко заявил, что в союзной "двойке" Беларусь и Россия смогли полно реализовать свой потенциал
Лукашенко: При санкционном давлении Беларусь и Россия не просто выстояли, а стали сильнее
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Союзному государству - 25 лет. О важности Союза рассказал Дмитрий Швайба
Профсоюзы Беларуси мониторят температурный режим на рабочих местах
Останки не менее 300 человек обнаружены в захоронении времен ВОВ в Могилеве
Белорусские правоохранители и полиция Дубая намерены укреплять взаимодействие в сфере медобеспечения
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Лавров: У нас нет намерения уничтожать украинский народ
Лавров о Трампе: Он весьма дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски
Есть ли каналы связи между Россией и США, ответил Лавров
Лавров о Западе: Мы готовы направить дополнительные "сообщения", если не сделают необходимых выводов
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