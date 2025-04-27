Александр Лукашенко поздравил Президента ЮАР с Днем Свободы

Глава государства Александр Лукашенко от имени всех граждан Республики Беларусь и от себя лично поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с национальным праздником - Днем Свободы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении отмечается, что почти треть столетия тому назад героический народ Южной Африки выбрал путь справедливости, равенства, уважения к человеческому достоинству. "Этих идеалов он неизменно придерживается и сегодня, неуклонно отстаивает их на мировой арене эффективными методами двусторонней и многосторонней дипломатии. Минск разделяет принципы и ценности Претории. Мы также строим самостоятельную модель устойчивого развития, воплощаем подлинную многовекторность через интеграцию в универсальные и региональные объединения", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь благодарна ЮАР за поддержку в ООН и БРИКС+, заявил об открытости к более интенсивному взаимодействию по линии Нового банка развития и Африканского союза.

"Убежден, в условиях, когда международная торговля ощущает существенное давление, необходимо активизировать экономические связи между нашими государствами, прежде всего в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, образование, информационно-коммуникационные технологии. Рассчитываю на Вашу личную поддержку этих инициатив", - отметил Президент.