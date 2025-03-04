Александр Лукашенко поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов, военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск МВД с профессиональным праздником - Днем милиции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем милиции.

Этот день связывает эпохи и судьбы поколений - людей, стоявших у истоков формирования органов правопорядка республики более века назад, и тех, кто обеспечивает безопасность и защиту граждан страны сегодня.

История белорусской милиции, начиная с первых рабоче-крестьянских отрядов, взявших на себя обязательство обеспечивать порядок на улицах наших городов и сел, милиционеров, первых принявших удар врага в годы Великой Отечественной войны, - это летопись мужества и самоотверженности.

Благодарю всех, кто продолжает традиции преданного служения закону и народу, - ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь. Ежедневно вы противостоите преступности, защищаете права граждан, зачастую рискуя собственными жизнями. Во многом благодаря вашему профессионализму, готовности действовать и брать на себя ответственность за сохранение законности и порядка в обществе мы сохраняем в стране мир и стабильность.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в службе во имя мира и благополучия родного Отечества.