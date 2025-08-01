Александр Лукашенко предложил построить на Валааме белорусский храм

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить в Валаамском монастыре белорусский храм. Об этом он заявил во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным на Валааме, сообщает БЕЛТА.

"Я подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили - каждый год (встречаться на Валааме. - Прим. БЕЛТА), - сказал Президент. - Смоленский скит - это хорошо. Но Белорусского нет скита. Мы тоже подумаем. Места тут хватает - построить храмик. Подумаем над этим".