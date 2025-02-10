Александр Лукашенко предложил создать в Беларуси центры притяжения для всех конфессий

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать в стране центры притяжения для всех религиозных конфессий. Об этом глава государства заявил 10 февраля на встрече с представителями религиозных конфессий, пишет БЕЛТА.

"И еще одна тема, которая последнее время меня волнует и которой я живу, когда думаю о нашем религиозном развитии, межконфессиональном развитии. Вы знаете, что мы в этом году, я думаю, закончим приводить в порядок нашу православную святыню - Жировичский монастырь, храмы, поселения. Я хотел бы, чтобы это было прекрасным центром православия. В связи с этим я предлагаю (и обещаю, если вы примите решение): мы должны нашим религиям, которые у нас существуют, создать соответствующие центры", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это должны быть просторные и доступные для верующих святыни. Президент заверил, что государство подставит плечо другим конфессиям точно так же, как и православной церкви. "Мы обязательно поможем", - заявил он.

"Понимаете, храмов много. Но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Поэтому подумайте и внесите предложения. Мы вместе с обществом, нашим народом - я думаю, он поддержит такую идею - создать такие центры притяжения наших верующих, какой бы конфессии они ни принадлежали. Вы все одинаково дороги для государства, для меня. И я буду делать все для того, чтобы вы, как сегодня, жили в мире и согласии, чтобы вы не смотрели косо друг на друга", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко признался, что сложившийся в Беларуси межконфессиональный мир - определенная гордость для него. "Такого мира ни в одной стране нет. И мы это должны закрепить этими святынями. Вот такая идея у меня. Если кто-то из руководителей наших конфессий думает иначе, вы скажите. Мы примем соответствующее ваше решение и предложения", - добавил Президент.