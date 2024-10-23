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Александр Лукашенко прибыл в Казань, где проходит саммит БРИКС

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Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казань, где проходит саммит БРИКС, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов.

Запланирована также широкая программа международных контактов главы белорусского государства. Всего на форум соберутся представители руководства более 40 государств и международных организаций.

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