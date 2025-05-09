Александр Лукашенко прибыл в Кремль на парад Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Кремль на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади, сообщает БЕЛТА.

Приглашенные на парад зарубежные лидеры сперва собираются в Сенатском дворце. После прибытия и встречи с Президентом России делегации проведут в специальный павильон на Красной площади для краткого ожидания, после чего все главы государств перейдут на центральную трибуну для наблюдения за парадом.

Парад примет Президент России Владимир Путин. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие. Планируется, что по завершении парада лидеры стран возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

После участия в торжествах в Москве Александр Лукашенко направится обратно в Минск, чтобы вечером принимать парад по случаю праздничной годовщины в белорусской столице.

В Москве на 9 Мая собрались более двух десятков зарубежных лидеров. Накануне в Кремле состоялся концерт для глав делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Андреевском зале. Главы государств также воспользовались возможностью для неформального общения.