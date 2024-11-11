Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Абу-Даби, сообщает БЕЛТА.

"В программе визита - ряд встреч и переговоров. В ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес", - рассказали в пресс-службе главы государства.

Накануне Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Оман. Переговоры в Маскате на высшем уровне увенчали обоюдные усилия по выводу взаимодействия на новый уровень.

Одно из ключевых предложений Омана заключается в том, чтобы создать там хаб для белорусских товаров. Местные жители испокон веков умеют торговать, и Беларуси очень нужны такие партнеры. Стороны намерены в ближайшее время разработать актуализированную дорожную карту сотрудничества, а затем уже в Минске ждут с визитом самого Султана.

"Мы фактически с Султаном определили план наших действий. Мы создали межправительственную комиссию, и со вчерашнего дня начали вырабатывать дорожную карту - план наших действий. В середине будущего года Султан Омана приедет в Беларусь. Мы эту карту дорожную и план утвердим", - сказал Президент.