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Президент
Александр Лукашенко примет участие во Всебелорусском слете студотрядов
4 часа назад
студотряды
Александр Лукашенко
Президент Беларуси
Президент
Все
Каким объектам Лукашенко предложили присвоить статус Всебелорусской молодежной стройки
3 часа назад
Лукашенко: Неиссякаемая энергия бойцов студотрядов - это мотор, который двигает Беларусь вперед
3 часа назад
Лукашенко отметил важность выстраивания человеческих отношений в студотрядах
3 часа назад
Студотрядовцы подарили Александру Лукашенко памятный подарок - строительную кельму
3 часа назад
Политика
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Канопацкая подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Беларуси
3 часа назад
Новые проекты промышленной кооперации обсудили в Москве на совете глав правительств
16 часов назад
Парламентское собрание: итоги года и планы на 2025-й
17 часов назад
В Беларуси образовано 5 325 участков для голосования на выборах Президента Беларуси
22 часа назад
Беларусь предложила провести I Форум регионов стран СНГ
12.12.2024
13:57
Общество
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До конца 2025 года граждане европейских стран смогут посетить Беларусь без визы
2 часа назад
В Беларуси скорректировали Госпрограмму по увековечению памяти о погибших при защите Отечества
2 часа назад
Лучший студотряд 2024 года получил из рук Лукашенко переходящее знамя
3 часа назад
Совет Министров утвердил программу статистических работ на 2025 год
5 часов назад
Экономика
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Белорусская валютно-фондовая биржа ввела новые правила для трейдеров
2 часа назад
Узнали, когда в Минске откроется первый елочный базар
2 часа назад
В Беларуси утвердили ветеринарно-санитарные правила по производству рыбной продукции
5 часов назад
В Москве пройдет заседание Евразийского межправсовета. Расскажем, какие темы на повестке
6 часов назад
Назарук раскрыл секрет, какие суда планируют производить в Беларуси
20 часов назад
В мире
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Сотни людей собрались в центре Сеула, требуя отставки президента
1 час назад
Аэропорты Дамаска и Алеппо возобновили работу, но есть нюанс
1 час назад
О возможном будущем Сирии и ценах на энергоресурсы рассказал аналитик БИСИ
1 час назад
Британские фермеры на тракторах протестуют в Лондоне против налога на наследство
2 часа назад
Регионы
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Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
Недавно
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
Покупка несуществующей икры в соцсети стоила минчанину более 12 тыс. рублей
2 часа назад
Знакомая обещала минчанину пригнать авто из-за границы, но проиграла его деньги в казино и пропала
2 часа назад
В лагере беженцев Нусейрат при ударах Израиля погибли более 30 человек
5 часов назад
На популярной рождественской ярмарке в Бирмингеме рухнул аттракцион, есть пострадавшие
8 часов назад
Кругозор
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Поздравления с Новым годом в стихах и прозе: красивые, короткие и оригинальные тексты
1 час назад
Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
09.12.2024
08:00
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23