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Александр Лукашенко принимает участие в финальном концерте "Марафона единства"

Крепкое сплочение белорусов через таланты и наши традиции - все это отражает республиканская акция "Марафон единства". В финальном концерте, который проходит на "Минск-Арене", принимает участие и Президент.

Александр Лукашенко лично прибыл понаблюдать за масштабной акцией, которая уже побывала в 15 городах Беларуси. Это стало настоящим событием и праздником для нашей страны. Огромное количество белорусов посетили концерты, выставки и различные торжества в рамках "Марафона".

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Наконец на "Минск-Арене" 15 тыс. зрителей и Первый наблюдают за кульминацией проекта, который объединил миллионы сердец.

О старте всебелорусской акции "Марафон единства" Александр Лукашенко объявил 17 сентября на торжественном мероприятии ко Дню народного единства. Акция полюбилась белорусам и стала настоящим масштабным праздником для страны.

ПрезидентМарафон единстваАлександр Лукашенко