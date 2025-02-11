Александр Лукашенко принял с докладом постпреда Беларуси в ООН

Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля принял с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, пишет БЕЛТА.

Глава государства прежде всего поинтересовался у белорусского дипломата, как развивается ситуация в США после выборов и в чем особенность деятельности нынешнего президента Дональда Трампа. "Если у вас есть такие впечатления и информация соответствующая", - добавил Александр Лукашенко.

"И что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры. Как это отозвалось в Организации Объединенных Наций? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим", - сказал Президент.

После встречи с главой государства Валентин Рыбаков рассказал журналистам, что доложил о ситуации, которая складывается в Соединенных Штатах и в ООН. "ООН является не какой-то абстрактной, мифической площадкой. Это 193 государства. Разумеется, все то, что происходит в ООН, это отражение тех проблем, с которыми сталкивается каждая конкретная страна. С учетом огромного количества проблем в мире, конфликтов, войн, естественно, эта ситуация самым непосредственным образом оказывает воздействие на работу организации", - отметил дипломат.