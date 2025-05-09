Александр Лукашенко принял участие в параде в Москве и ответил на вопросы журналистов

Стартовал День Победы в графике белорусского лидера в Москве на параде, куда Александр Лукашенко был приглашен задолго до анонса самого события. Беларусь и Россия - страны-союзники - серьезно относятся и к общей истории, поэтому такие визиты крайне важны с политической точки зрения.

В этот раз было много неформального общения - в Москву слетелись 27 глав государств, в том числе руководитель КНР - стратегический партнер Беларуси. Руководители ряда африканских стран - в последнее время Беларусь уделяет много внимания этому вектору развития отношений.

Египет, Венесуэла, Куба - Александр Лукашенко много общался в кулуарах и не отказал журналистам, дав комментарии по мировой повестке.

На Кремлевских трибунах в 9:00 было уже многолюдно. Хорошая организация для ветеранов в первую очередь, и в целом на трибунах царила атмосфера праздника.

Александр Лукашенко в Москву прилетел накануне. 8 мая в российской столице собрались практически все высокие гости. Кремль встретил торжественными мероприятиями по случаю юбилея Победы.

Концерт и ужин, на котором присутствовали больше 20 глав государств. Общение в кулуарах шло по основным вопросам общей повестки. Тем более, что есть возможность обсудить темы, интерес к которым есть у каждой стороны. Александр Лукашенко не раз упоминал, что использует такие площадки для личных контактов с лидерами стран по максимуму. Теплые приветствия и разговоры в Андреевском зале Кремля с главой КНР и президентом Кубы, с главой Египта и президентом Венесуэлы, с президентом Экваториальной Гвинеи.

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Александр Лукашенко на парад прибыл к назначенному времени - наш лидер традиционно пунктуален. На параде этому придают особое значение: минута в минуту. Шаг в шаг.

Парад Победы в этот раз, конечно, беспрецедентен и по количеству участников, и по количеству мировых лидеров и гостей и праздничных расчетов. Военные из 12 стран. Белорусы здесь тоже есть, будут маршировать по площади.

"Коробки" с моряками, силами спецопераций, кадетами, пограничниками, военнослужащими, участвовавшими в спецоперации - всего 11,5 тыс. человек. Свои подразделения прислали Египет, Китай, Вьетнам, Азербайджан, Лаос, Мьянма, Монголия. Белорусская "коробка" до этого в Сети вызывала небывалый ажиотаж своим маршем.

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Сегодня впечатлили не меньше - идеально промаршировав перед главнокомандующим.

Парад военной техники традиционно открыл легендарный танк Т-34. Повезло и с погодой. Несмотря на низкие облака, штурмовики Су-25 оставили в небе российский триколор.

После парада лидеры направились в Александровский сад к Могилеве Неизвестно Солдата. Возложение цветов - многолетняя традиция.

После парада Александр Лукашенко успел пообщаться с премьером Словакии. Его визит был на фоне угроз и давления ЕС.

Александр Лукашенко ответил на вопросы иностранных журналистов

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Свой шанс на эксклюзив не упустили журналисты. Запросов на интервью с белорусским Президентом была масса. Что скажет Лукашенко? Но жесткий тайминг не давал никаких гарантий. Вопросы о самом насущном успели задать американские, китайские и российские репортеры. Президент поделился впечатлениями от парада на Красной площади.

"Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал - зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", - сказал глава белорусского государства.

"Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел", - отметил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала НТВ, почему важно сохранять память о Великой Отечественной войне, Президент сказал: "Нам тут подсказывают из-за границы, что ну хватит (вспоминать о Победе и событиях военных лет. - Прим. ред.), ну не надо и прочее. Я об этом говорил, что как только мы перестанем, это вернется к нам снова. Почему из-за границы подсказывают: "Хватит, хватит"? Чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас".

В этом плане Александр Лукашенко упомянул о специальной военной операции России в Украине. "То ли еще будет. Они (оппоненты. - Прим. ред.) готовятся к войне. Они это не скрывают. Ну а то, что у нас в сердце и голове тот подвиг, им это плохо. Потому что мы будем защищать свою землю так, как они (наши предки в войну. - Прим. ред.). Поэтому они против, но мы четко держимся этих позиций. Это актуально особенно сейчас. Потому что они готовятся к войне", - подчеркнул белорусский лидер.

В интервью китайскому телеканалу CGTN Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова строить свою политику в направлении дальнейшего развития сотрудничества с Китаем.

"Все зависит от КНР. Если и дальше мы будем строить наши отношения, как на сегодняшний день, у нас хорошие перспективы. Вы сегодня поняли, что мы вам очень нужны. В связи с тем, что обострение по всем флангам и единственное окно в Европу и дальше может быть для КНР здесь, в европейской части, - это Беларусь. Мы очень благодарны вам за экономику. Вы очень много передали нам технологий, которыми мы не обладали, финансовую поддержку (оказали. - Прим. ред.). Мы стараемся реагировать соответствующим образом и не подвести наших китайских друзей. Словом, мы готовы строить нашу политику в направлении быть вместе", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос представителя американского телеканала NBC, белорусский лидер рассказал о том, что Россия готова к заключению полноценного мира с Украиной и что глобально значит приезд главы КНР в Москву.

"Вопрос не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит", - уверен белорусский лидер.

Главу белорусского государства спросили, есть ли символизм присутствия на параде в Москве Председателя КНР Си Цзиньпина.

"У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что Председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад, вы правильно видите. В этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в США считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.

"И приезд Си Цзиньпина в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать", - подчеркнул белорусский лидер.