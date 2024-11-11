Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам

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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал более бережно относиться к существующим в стране ресурсам. Об этом глава государства заявил во время торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, пишет БЕЛТА.

"Меня больше всего беспокоит то, что мы порой бесшабашно относимся к тем ресурсам, которыми обладаем", - сказал Александр Лукашенко. Это касается, например, отношения к лесам, земельных ресурсов и многого другого. "То же самое у нас по твердым бытовым отходам. То же самое у нас по воде", - отметил глава государства.

Например, до сих пор по стране остаются нераспаханные земли сельхозназначения. В то время как Беларусь на экспорте получает порядка 9 млрд долларов в год и дополнительные посевные площади позволят увеличить объемы выращенной продукции и, соответственно, нарастить поставки за рубеж.

Или еще один пример - отношение к воде. Многие привыкли считать этот ресурс дешевым и легкодоступным, тем более что в Беларуси пресной воды достаточно. Хотя специалисты понимают, насколько затратный и трудоемкий процесс водоснабжения, тем более когда речь идет про такой город, как Минск.

"Вы, как никто другой, понимаете, что это дорогущая вещь - пробурить скважину, поднять воду, прокачать ее, еще раз доочистить", - сказал Президент, обращаясь к работникам "Минскводоканала", присутствовавшим на церемонии. Александр Лукашенко обратил внимание, что все эти мероприятия очень дорогие и дотируются за счет бюджета Минска.