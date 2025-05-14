14 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусско-зимбабвийские отношения отличаются теплотой и особенно достигли стратегического уровня после открытия посольств в Минске и Хараре.

В рамках запланированной встречи в узком и расширенном форматах главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, новые перспективные проекты, а также ход реализации имеющихся. Особое внимание будет уделено торгово-экономической и инвестиционной областям.