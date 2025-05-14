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Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Зимбабве

14 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Белорусско-зимбабвийские отношения отличаются теплотой и особенно достигли стратегического уровня после открытия посольств в Минске и Хараре.

В рамках запланированной встречи в узком и расширенном форматах главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, новые перспективные проекты, а также ход реализации имеющихся. Особое внимание будет уделено торгово-экономической и инвестиционной областям.

В апреле 2025 года Зимбабве принимала делегацию из Беларуси. Ключевым событием стала встреча с Президентом Мнангагвой. Стороны рассмотрели возможности углубления сотрудничества, включая реализацию третьего этапа программы механизации сельского хозяйства Зимбабве с применением белорусской техники. Мнангагве было передано личное письмо Александра Лукашенко с официальным приглашением посетить Беларусь в мае этого года.

ЗимбабвепереговорыАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси