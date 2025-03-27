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Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в посольствах и МИД
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта провел кадровые перестановки в посольствах и МИД, сообщает БЕЛТА.
Заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси при Святом Престоле. На его должность в МИД согласован начальник управления внешней политики Администрации Президента Игорь Секрета. Его, в свою очередь, сменит начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Дмитрий Мирончик.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и по совместительству в Ботсване, Мозамбике и Намибии Игорь Белый теперь станет руководить белорусской дипмиссией в ОАЭ и по совместительству в Кувейте.
Директор свободной экономической зоны "Минск" Анатолий Бубен назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Молдове.
Андрей Андреев, который в 2020-2025 годах был генеральным консулом Беларуси в Шанхае, занял должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае.
Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз назначен по совместительству послом в Ираке.
Глава государства также согласовал назначение советника отделения посольства Беларуси в России во Владивостоке Игоря Сокола генеральным консулом Беларуси во Владивостоке, старшего советника Генерального консульства Беларуси в Екатеринбурге Сергея Чичука - генеральным консулом и первого заместителя министра архитектуры и строительства Олега Швеца - генеральным консулом Беларуси в Нижнем Новгороде.