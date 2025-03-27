Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в посольствах и МИД

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42a8fe6d-02ad-41db-aef6-3365c3050c82/conversions/a82695a9-e4f3-47e5-80c3-dd6edcd55610-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42a8fe6d-02ad-41db-aef6-3365c3050c82/conversions/a82695a9-e4f3-47e5-80c3-dd6edcd55610-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42a8fe6d-02ad-41db-aef6-3365c3050c82/conversions/a82695a9-e4f3-47e5-80c3-dd6edcd55610-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42a8fe6d-02ad-41db-aef6-3365c3050c82/conversions/a82695a9-e4f3-47e5-80c3-dd6edcd55610-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта провел кадровые перестановки в посольствах и МИД, сообщает БЕЛТА.

Заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси при Святом Престоле. На его должность в МИД согласован начальник управления внешней политики Администрации Президента Игорь Секрета. Его, в свою очередь, сменит начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Дмитрий Мирончик.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и по совместительству в Ботсване, Мозамбике и Намибии Игорь Белый теперь станет руководить белорусской дипмиссией в ОАЭ и по совместительству в Кувейте.

Директор свободной экономической зоны "Минск" Анатолий Бубен назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Молдове.

Андрей Андреев, который в 2020-2025 годах был генеральным консулом Беларуси в Шанхае, занял должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бразилии и по совместительству в Парагвае и Уругвае.

Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз назначен по совместительству послом в Ираке.