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Александр Лукашенко проводил Президента Зимбабве в аэропорту
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводил своего коллегу и друга Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву в аэропорту, сообщает БЕЛТА.
Президенты в аэропорту провели встречу, в ходе которой подвели итоги состоявшегося рабочего визита лидера Зимбабве в Беларусь.
Александр Лукашенко подчеркнул, что именно благодаря личному вкладу Эммерсона Мнангагвы между Беларусью и Зимбабве достигнут нынешний высокий уровень отношений.
"Мы очень рады быть здесь. И очень рады динамике отношений, которые развиваются между Зимбабве и Беларусью", - сказал Президент Зимбабве.
В ходе дружеской беседы главы государств не обошли стороной и погоду - нынешний май в Беларуси выдался достаточно прохладным. "Вам придется снова реакклиматизироваться на родине. Но и у вас зима там", - заметил глава белорусского государства.
Эммерсон Мнангагва подтвердил, что сейчас в Зимбабве действительно зимний период, и порой по местным меркам весьма прохладно. "Но белорусская погода для нас очень комфортная", - заверил он.
"Это говорит о том, что вам надо чаще бывать в Беларуси", - сказал в ответ Александр Лукашенко.
Лидеры стран тепло попрощались. Эммерсон Мнангагва поблагодарил за прекрасную организацию визита и пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время совершить ответный визит в Зимбабве. "Большое спасибо! Я увезу самые лучшие воспоминания", - сказал на прощание Президент Зимбабве.
Накануне во Дворце Независимости Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва провели переговоры с участием членов правительств двух стран. Обсуждали прежде всего развитие промышленной кооперации и создание совместных предприятий, развитие торговли не только с Зимбабве, но - с ее площадки - и с другими странами региона, взаимодействие в здравоохранении, образовании, внедрении современных технологий. Александр Лукашенко предложил активизировать сотрудничество между ЕАЭС и Сообществом развития Юга Африки - Беларусь и Зимбабве в этом году председательствуют в этих интеграционных объединениях.
Подписан пакет двусторонних документов. В его основе - дорожная карта на 2026-2030 годы, в которой учтены все ключевые совместные проекты в различных сферах.
Лидер Зимбабве прибыл в Беларусь еще 11 мая. За прошедшие дни он побывал в Беловежской пуще, посетил мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где возложил цветы к Вечному огню, а также ознакомился с работой предприятия "Савушкин продукт" и высоко оценил используемые в Беларуси технологии переработки молока.
Ряд двусторонних мероприятий на полях визита также прошли на ведомственном уровне, по линии предприятий, общественных организаций, деловых кругов.