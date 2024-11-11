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Президент
Александр Лукашенко рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с Туркменистаном
8 часов назад
сотрудничество
Александр Лукашенко
Туркменистан
Президент Беларуси
Президент
Все
Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
4 часа назад
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
4 часа назад
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
4 часа назад
Александру Лукашенко вручена медаль "За верность служебному долгу"
4 часа назад
Политика
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Беларусь предложила провести I Форум регионов стран СНГ
2 часа назад
Парламентское собрание Союза Беларуси и России создало новые комиссии и утвердило их председателей
3 часа назад
Парламентское собрание в Москве приняло модельный закон о приграничном сотрудничестве в СГ
3 часа назад
Анатолий Глаз высказался об ожиданиях белорусской стороны от работы нового правительства Литвы
3 часа назад
СВО и расследование преступлений - о чем еще говорили Лукашенко и Бастрыкин
3 часа назад
Общество
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Щелкунчик, Снежная королева и Золушка - в Ботаническом саду наступило "Время сказок"
Недавно
Шаг во тьму может стать опасным - как фликеры спасают пешеходов
Недавно
Вольфович: Обстановка на внешнем контуре Беларуси остается неспокойной
1 час назад
От безопасности до архитектуры. Что больше всего впечатлило блогера-путешественника в Беларуси
2 часа назад
Экономика
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Бюджет Союзного государства в 2025-м составит 7 млрд 328 млн российских рублей
Недавно
Премьер-министр Беларуси: Рост ВВП стран СНГ превысил общемировые показатели
3 часа назад
К 1 июля бизнес в Беларуси должен обновить кассовое оборудование - сроки переносить не будут
5 часов назад
Сколько продукции заготовлено на зиму, где хранится стратегический запас Беларуси? Ответы 12 декабря
8 часов назад
Беларусь в лидерах по росту зарплат среди стран ЕАЭС
8 часов назад
В мире
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МИД: Беларусь готова позитивно реагировать на возможные конструктивные шаги со стороны Литвы
Недавно
В ОБСЕ заявили о подготовке Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО
Недавно
Почему ООН направила новые силы в Сирию
1 час назад
Песков: Украина отклонила предложения по обмену пленными перед Рождеством
1 час назад
Регионы
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Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
Происшествия
Все
Безработный минчанин снимал квартиру без отделки, чтобы выращивать там коноплю
2 часа назад
В Быховском районе вальщика леса насмерть придавило деревом
4 часа назад
Опасный маневр водителя маршрутки, водитель каршеринга не пропустил таксиста - обзор ДТП
16 часов назад
В Башкирии перевернулась фура с пивом и получился праздник для местных
17 часов назад
Кругозор
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Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
09.12.2024
08:00
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00