Александр Лукашенко рассказал, кто может быть будущим Президентом Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на избирательном участке рассказал, кто может быть будущим Президентом Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ранее глава государства неоднократно заявлял, что власть в стране будет передаваться новому поколению. "Молодое поколение - это не мой младший сын и не мой старший сын", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что недавно прочитал в "гадких ресурсах", что "снял с должности" своего старшего сына. Как известно, ранее Виктор Лукашенко был помощником главы государства по вопросам национальной безопасности.

"Время пришло. Мы ликвидировали эту должность. Распределили (обязанности - прим. ред.) между госсекретарем, ОАЦ и КГБ. И нормально сейчас работаем. Но я с удивлением узнал, что я, оказывается, своего старшего сына отстранил от должности. Самый послушный у меня это старший сын. И якобы я уже чуть ли младшему (говорю - прим. ред.): "Будешь Президентом". Да он в страшном сне это себе представить не может уже сейчас, и ни один из моих сыновей", - заявил Александр Лукашенко.

"Но будущая пятилетка - это пятилетка молодых людей. И пришло время нам, старшему поколению, передать страну. Не только власть. Я говорил о поколении, не о персоналиях. А вы у меня сразу: кто это будет? Это будет новое поколение. Естественно, наверное, будет и новый Президент, - сказал глава государства. - Будем потихонечку готовить новое поколение. Вы посмотрите, будущие президенты (хотелось бы) - это нынешние губернаторы, нынешние министры - члены правительства, руководители палат парламентов, высшие должностные лица. Это люди уже совсем другие".