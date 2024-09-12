Александр Лукашенко спросил у полярников о практикоориентированности работ в Антарктиде

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в самом начале встречи с учеными и полярниками задал практико-ориентированный тон касательно научных исследований и работы в Антарктиде, пишет БЕЛТА.

"Нам надо все эти мероприятия для дела в стране. На что в ближайшее время мы можем рассчитывать в практической плоскости?" - сделал главный акцент белорусский лидер.

Глава государства интересовался также возможностью коммерциализации представленных технических разработок.

Алексей Гайдашов, заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований и начальник всех белорусских антарктических экспедиций, доложил, что в уникальных условиях Антарктиды испытываются сложные приборы, многие из которых лучше зарубежных аналогов, а некоторые вообще не имеют аналогов в мире.

Главе государства представили комплекс для регистрации геофизических сигналов, спектрометр MARS-B, погружной фотометр, солнечный спектральный альбедометр, комплекс мобильных метеорологических станций, погружной батискаф, компонентную базу лидара и иную технику.

Вниманию Александра Лукашенко также представили минералы и компоненты природной среды Антарктики, образцы флоры и фауны и другие экспонаты по тематике полярных исследований.

По решению Президента с 2006 года Беларусь присоединилась к Договору об Антарктике и принимает активное участие в исследованиях этого региона. В Антарктиде размещены около 70 научных станций 30 государств, включая белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя". С 2006 года проведены 16 белорусских антарктических экспедиций, в которых принял участие 51 отечественный ученый и специалист, в том числе 22 человека - два и более раза.

Научные результаты, полученные в Антарктиде, являются уникальными и имеют фундаментальное значение, поскольку глобальные процессы, происходящие на этом континенте, во многом отражают динамику изменения климата планеты и влияют на сохранение биоразнообразия.