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Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве

Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях всемирного климатического саммита в Баку встретился с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщила БЕЛТА.  

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