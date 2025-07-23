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Александр Лукашенко в полях инспектирует ход уборочной кампании
Президент Беларуси Александр Лукашенко в полях инспектирует ход уборочной кампании. Глава государства работает в Смолевичском районе Минской области, сообщает БЕЛТА.
Он посещает сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро". Здесь ему доложат о ходе уборочной кампании в хозяйстве, а также области и стране в целом. Акцент - на текущих условиях и использовании отечественной сельхозтехники.
"Озерицкий-Агро" - это многофункциональное сельскохозяйственное предприятие. Основным видом его деятельности является животноводство с развитым растениеводством. Виды выращиваемой продукции: зерновые, рапс, картофель, овощи закрытого грунта. Сопутствующим направлением в деятельности общества является агротуризм.
18 июля Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2025 года. Погода в нынешнем сезоне не слишком благоприятная для аграриев. Тем не менее урожай зерновых правительство прогнозирует весьма приличный - 10,7 млн т, что на 300 тыс. т выше, чем в прошлом году. Большая часть этого потенциального каравая пока в полях на корню, и зерно нужно успеть убрать в оптимальные сроки без потерь. На это ориентировал участников селектора глава государства.
"Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Поэтому от всех - от руководителя до механизатора - требуется максимальная отдача, - подчеркнул Лукашенко. - План составили - хоть умри, но сделай. Контролировать в этом году будем очень принципиально, но не обижая людей".
Накануне аграрии отчитались о намолоте первого миллиона тонн зерна.