news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c4a2d5-18e6-43f2-b5b4-d5174cec6b8f/conversions/bfed531a-7e8a-44e7-a8f7-6627a6954b5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c4a2d5-18e6-43f2-b5b4-d5174cec6b8f/conversions/bfed531a-7e8a-44e7-a8f7-6627a6954b5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c4a2d5-18e6-43f2-b5b4-d5174cec6b8f/conversions/bfed531a-7e8a-44e7-a8f7-6627a6954b5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0c4a2d5-18e6-43f2-b5b4-d5174cec6b8f/conversions/bfed531a-7e8a-44e7-a8f7-6627a6954b5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко в полях инспектирует ход уборочной кампании. Глава государства работает в Смолевичском районе Минской области, сообщает БЕЛТА.

Он посещает сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро". Здесь ему доложат о ходе уборочной кампании в хозяйстве, а также области и стране в целом. Акцент - на текущих условиях и использовании отечественной сельхозтехники.

"Озерицкий-Агро" - это многофункциональное сельскохозяйственное предприятие. Основным видом его деятельности является животноводство с развитым растениеводством. Виды выращиваемой продукции: зерновые, рапс, картофель, овощи закрытого грунта. Сопутствующим направлением в деятельности общества является агротуризм.

18 июля Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2025 года. Погода в нынешнем сезоне не слишком благоприятная для аграриев. Тем не менее урожай зерновых правительство прогнозирует весьма приличный - 10,7 млн т, что на 300 тыс. т выше, чем в прошлом году. Большая часть этого потенциального каравая пока в полях на корню, и зерно нужно успеть убрать в оптимальные сроки без потерь. На это ориентировал участников селектора глава государства.

"Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Поэтому от всех - от руководителя до механизатора - требуется максимальная отдача, - подчеркнул Лукашенко. - План составили - хоть умри, но сделай. Контролировать в этом году будем очень принципиально, но не обижая людей".