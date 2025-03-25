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Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась в Зале торжественных церемоний - самом большом во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.
На церемонию были приглашены более 1100 человек. За несколько минут до прибытия Александра Лукашенко внесли Государственный флаг Республики Беларусь и штандарт Президента Республики Беларусь. Символично, что маршрут движения кортежа Президента в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов пролегал по двум главным столичным проспектам - Независимости и Победителей.
В начале церемонии под звуки торжественного марша к месту проведения инаугурации внесли Конституцию Республики Беларусь. Открыл церемонию председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил, что волей народа Беларуси в условиях свободных и демократических выборов Президентом страны избран Александр Лукашенко.
Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке: "Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі".