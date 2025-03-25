Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a57d008-fc3c-4b78-b0ad-37491b6088c7/conversions/d85e7966-8553-4a6d-833b-42b006ac4d36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a57d008-fc3c-4b78-b0ad-37491b6088c7/conversions/d85e7966-8553-4a6d-833b-42b006ac4d36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a57d008-fc3c-4b78-b0ad-37491b6088c7/conversions/d85e7966-8553-4a6d-833b-42b006ac4d36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a57d008-fc3c-4b78-b0ad-37491b6088c7/conversions/d85e7966-8553-4a6d-833b-42b006ac4d36-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Церемония инаугурации состоялась в Зале торжественных церемоний - самом большом во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

На церемонию были приглашены более 1100 человек. За несколько минут до прибытия Александра Лукашенко внесли Государственный флаг Республики Беларусь и штандарт Президента Республики Беларусь. Символично, что маршрут движения кортежа Президента в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов пролегал по двум главным столичным проспектам - Независимости и Победителей.

В начале церемонии под звуки торжественного марша к месту проведения инаугурации внесли Конституцию Республики Беларусь. Открыл церемонию председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил, что волей народа Беларуси в условиях свободных и демократических выборов Президентом страны избран Александр Лукашенко.