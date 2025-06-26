Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании ЕЭФ

Глава государства отметил, что мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность и дай бог преодолеть ее. "Если кто-то с постсоветского пространства (это касается экономики) из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня, - заблуждается. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем. Высокотехнологичные. На примере России мы видим: когда побежал Запад, с большим трудом, но Россия пытается (и многое сделала в этом плане) реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении. Возьмите "Лада" ("Жигули", как мы называли), "Москвич". Есть нормальные автомобили. Может, пока не "Мерседес", но хорошие автомобили. Так и по другим направлениям. Поэтому нам нельзя допускать никаких подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день. И ни в коем случае не смотреть по сторонам. Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это наше пространство. Оно создано многими поколениями. И сейчас время такое, что нам на это надо обратить самое серьезное внимание. Только вместе, зная друг друга и пока разговаривая на одном языке. И вы видите, представители 30 стран сегодня присутствуют в Минске. И Никарагуа, и Мьянма, и Эмираты (завтра мы будем обсуждать вопрос свободной торговли), и другие-другие-другие, которые готовы с нами сотрудничать. Но мы, ядро ЕАЭС, сегодня присутствующие в Минске, должны им что-то предложить".