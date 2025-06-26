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Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании ЕЭФ
Об этом заявил Президент Беларуси во время выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Александр Лукашенко обозначил контуры дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Также глава государства отметил, что ВВП объединения надо удвоить в ближайшие 10 лет.
По словам Александра Лукашенко, в распоряжении участников ЕАЭС есть все инструменты, которые многие страны только пытаются создавать. "Сейчас основная задача - увеличить эффективность их использования на благо реальной интеграции. Ни в коем случае нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров. Наоборот, он должен стать максимально привлекательным для новых участников. Количество стран, представленных на форуме, показывает огромный интерес к нашему объединению. И давайте воспользуемся этим моментом по максимуму", - призвал Президент.
Глава государства отметил, что мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность и дай бог преодолеть ее. "Если кто-то с постсоветского пространства (это касается экономики) из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня, - заблуждается. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского Союза единый рынок, те производства, которые мы сегодня имеем. Высокотехнологичные. На примере России мы видим: когда побежал Запад, с большим трудом, но Россия пытается (и многое сделала в этом плане) реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении. Возьмите "Лада" ("Жигули", как мы называли), "Москвич". Есть нормальные автомобили. Может, пока не "Мерседес", но хорошие автомобили. Так и по другим направлениям. Поэтому нам нельзя допускать никаких подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза, и то, что еще дышит на сегодняшний день. И ни в коем случае не смотреть по сторонам. Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это наше пространство. Оно создано многими поколениями. И сейчас время такое, что нам на это надо обратить самое серьезное внимание. Только вместе, зная друг друга и пока разговаривая на одном языке. И вы видите, представители 30 стран сегодня присутствуют в Минске. И Никарагуа, и Мьянма, и Эмираты (завтра мы будем обсуждать вопрос свободной торговли), и другие-другие-другие, которые готовы с нами сотрудничать. Но мы, ядро ЕАЭС, сегодня присутствующие в Минске, должны им что-то предложить".
"ЕАЭС 2.0" - так Александр Лукашенко охарактеризовал будущие шаги союза и его роль на мировом рынке. Призвал Президент и в кратчайшие сроки завершить в Евразийском экономическом союзе формирование общего финансового рынка.
Ещё одно важное предложение от главы государства - позиционировать союз как глобальный транзитный хаб. В дальнейшем эта инициатива может быть распространена и в рамках диалога по линии ЕАЭС-ШОС.