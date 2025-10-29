Александр Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка

"Надо отметить, что в доработке Программы социально-экономического развития участвуют не только члены рабочей группы, но и мы интегрируем туда все рациональные предложения, которые поступают от делегатов Всебелорусского народного собрания, а также поступившие идеи и предложения в рамках проекта "Народная пятилетка". Я доложил Президенту о структуре Программы, о приоритетах, которые мы предлагаем заложить в ее основу, и как будет оцениваться выполнение, кто будет отвечать за это. Документ должен соответствовать программным документам высшего порядка. Это программа развития общества и государства. Она должна быть такой, чтобы ее понимали не только чиновники, но и каждый белорус должен понимать, какой мы видим страну через 5 лет".