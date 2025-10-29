3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Александр Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка
29 октября Президент Беларуси заслушал доклады председателя правления Нацбанка Романа Головченко и председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Караника.
Центральной темой доклада главы Нацбанка стала доработка Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Этим занимается рабочая группа под руководством Романа Головченко. До 1 ноября доработанный документ должен быть представлен Президенту.
Главе государства доложено об основном содержании программы, ключевых отраслях и сферах, на которых сделан акцент. В окончательном виде документ планируется вынести на утверждение Всебелорусского народного собрания, заседание которого пройдет 18-19 декабря 2025 года.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Надо отметить, что в доработке Программы социально-экономического развития участвуют не только члены рабочей группы, но и мы интегрируем туда все рациональные предложения, которые поступают от делегатов Всебелорусского народного собрания, а также поступившие идеи и предложения в рамках проекта "Народная пятилетка". Я доложил Президенту о структуре Программы, о приоритетах, которые мы предлагаем заложить в ее основу, и как будет оцениваться выполнение, кто будет отвечать за это. Документ должен соответствовать программным документам высшего порядка. Это программа развития общества и государства. Она должна быть такой, чтобы ее понимали не только чиновники, но и каждый белорус должен понимать, какой мы видим страну через 5 лет".
Еще одной темой доклада Романа Головченко стала работа по практической реализации поручений, данных на прошедшем в середине сентября совещании Президента с аппаратом Национального банка и руководством банков, в частности, реализация задачи по большей вовлеченности банковской системы в экономическое развитие страны.
Глава Нацбанка также доложил о выработанных решениях по проблемным вопросам, входящим в компетенцию Нацбанка, в частности, по имеющим общественный резонанс темам и поступающим обращениям белорусов.