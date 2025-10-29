3.70 BYN
Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Президиума НАН Беларуси
Автор:Редакция news.by
Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник доложил о ходе подготовки встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью.
Было подчеркнуто, что научная сфера, в том числе, должна внести свой значимый вклад в реализацию задач по развитию страны в предстоящей пятилетке. Акцент ставится на практико-ориентированные разработки, усиление связи науки и производства, импортозамещение и наращивание экспортного потенциала, освоение востребованных в реальном секторе инновационных направлений.
Руководитель НАН также проинформировал Президента о конкретных проектах и наработках, по тематике которых ранее давались поручения главы государства.