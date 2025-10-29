Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Президиума НАН Беларуси

Было подчеркнуто, что научная сфера, в том числе, должна внести свой значимый вклад в реализацию задач по развитию страны в предстоящей пятилетке. Акцент ставится на практико-ориентированные разработки, усиление связи науки и производства, импортозамещение и наращивание экспортного потенциала, освоение востребованных в реальном секторе инновационных направлений.